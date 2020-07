Arsenali needus jätkub: Mourinho alistamine on müstiliselt keeruline! 

Mourinho ajalugu Arsenaliga mängudes ulatub 2004. aastasse ning ta on oma põlisele rivaalile vastu astunud 21 korda. Kuigi Arsenal on alati kuulunud Inglismaa tippklubide sekka, siis on Mourinhol ette näidata vaid kaks kaotust: 2015. aastal Community Shieldi finaalis (Arsenal alistas 1 : 0 Chelsea) ning 2017. aastal liigamängus (Arsenal alistas 2 : 0 Manchester United). Lisaks kahele kaotusele on Mourinhol kirjas 11 võitu ja kaheksa viiki.