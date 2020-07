Inglismaa politsei vahistas 12aastase poisi, kes saatis mustanahalisele jalgpallitähele rassistlikke sõnumeid 

Meeskonna peatreener Roy Hodgon ütles enne mängu, et sellisele rassismile pole vabandus. "See on väga nukker, kui jalgpallur ärkab mängupäeval ning näeb argpükslikke ja põlastusväärseid solvanguid. Minu meelest on õige, et Wilf sellest teada andis. Me ei tohi sellistes olukordades vaikida," leidis ta.