Kalev/Cramo mulluse tähtmängija karjäär jätkub Leedus 

Leedu kõrgliigameeskond Lietkabelis teatas oma kodulehel, et mängujuht sõlmis nendega uueks hooajaks aasta pikkuse lepingu. Vinalese näol on tegu kunagise eduka kolledžikorvpalluriga, kes on karjääri jooksul pallinud ka Puerto Rico, Tuneesia ja Küprose liigades.