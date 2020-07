Itaalia meedia Serie A mängu alustanud Tunjovist: pikk tee on veel minna, kuid potentsiaali on 

"Noore eestlase algkoosseisu edutamine oli (SPALi peatreeneri Luigi) di Biagio poolt üllatus. Olenemata häbelikkusest näitas Tunjov ka häid liigutusi. Muidugi on tal veel pikk tee minna, kui tal näib olevat potentsiaali," kirjutas Itaalia jalgpalliportaal Calciomercato, kes andis tema sooritusele kümne palli süsteemis 5,5 punkti. SPALi poolt said temast kõrgema hinde ainult penalti tõrjunud väravavaht Karlo Letica ja keskväljal mänginud Bryan Dabo.

SPALi hädises mängus, kus sooritati vaid kolm pealelööki, Tunjovi liialt ei süüdistada. Eestlane saab erinevatelt portaalidelt enamasti hindeks 5 või 5,5 silma ja toodi välja, et noormehe mäng paranes esimese poolaja teises pooles. Kuid on ka veebilehti, kelle sõnul oli ta selgelt ansamblist väljas ja kõige kehvem mees platsil.

Muust statistikast võib välja tuua, et Tunjov üritas vastasest kahel korral mööda mängida ja see õnnestus korra. Vasakul äärel mänginud eestlane kaotas kahel korral palli ja kahel korral õnnestus tal see vastaselt ära röövida. Üllatuslikult lubati tal sooritada karistuslööke. Tema esimene sissekeriv tsenderdus lendas selgelt kõigist meestest üle ja otse auti. Teisel katsel suutis ta palli viia kasti, kuid seegi sooritus jäi natuke madalaks.