Kas Hyundai lõpetab Rally Estonial nukra seeria? Tänaku sõnul on seis lubav 

Kiired kruusarallid on Hyundai WRC-masinate Achilleuse kand. Alates 2014. aastast pole meeskond Soome MM-rallil esikolmikusse jõudnud ja parimaks on jäänud Thierry Neuville'i neljandad kohad. Hyundai jõudis Jyväskylä teedel viimati poodiumile 1999. aastal, kui masinat roolis Alister McRae. Ott Tänak loodab Rally Estonial nukra seeria lõpetada.

"Õpime testides uusi asju, ehkki sõidame ühel ja samal teejupil. Kindlasti saab võistluste ajal rohkem teadmisi. Usun, et oleme päris palju õppinud. Saime rallilt head tagasiside ja seadsime auto arendamisele uued eesmärgid," sõnas Tänak DirtFishi vahendusel.

Eriti teeb eestlasele rõõmu edasiminek aerodünaamikas. 2018. ja 2019. aastal Soome ralli võitnud Tänaku hinnangul on auto võrreldes eelmise aastaga teinud sammu edasi. "Tean, et Hyundail oli eelnevalt sellistel teedel probleeme, kuid eelmine auto, millega sõitsin (Toyota - toim), töötas neil hästi. Tänu sellele on mul suunis olemas," lausus ta.