Jürgen Klopp avaldas, millal ta Liverpoolist lahkub 

"Selline on praegu minu kavatsus, mis põhineb teadmistel, mida me oleme koos saavutanud ning mida on veel saavutada. Kui näen, et klubi areneb ning koostöö toimub, tunnen, et minu panus saab ainult kasvada. Inimesed võtavad arengu mõõdupuuks selle, mida nad platsil näevad ning kuigi see peegeldab arengut kõige paremini, on seal teisigi aspekte. Olen näinud omanikelt pühendumust selle igas võtmes. Kui nad mind 2015. aasta sügisel enda juurde kutsusid, tundsin, et sobime üksteise jaoks ideaalselt. Kui ma nüüd just sama hästi ei tunne, siis võin öelda, et alahindasin seda," selgitas Klopp.