Kaia Kanepi: minu jaoks tuli see paus kindlasti kasuks 

Kohal on nii Anett Kontaveit (WTA 22.), Kaia Kanepi (WTA 99.), värske Eesti meister Vladimir Ivanov (ATP 552.), Jürgen Zopp (ATP 540) kui ka lõunanaabrite tenniseparemik: kunagine maailma 5. reket ning 2017. aastal Prantsusmaa lahtised võitnud Jelena Ostapenko (WTA 41.), tunamullu USA lahtistel poolfinaali jõudnud Anastasija Sevastova (WTA 43.), endine maailma esikümne mängija Ernests Gulbis (ATP 162.) ja Karlis Ozolins (ATP 1133.)

Täna toimus jõuproovi tutvustav pressikonverents, kus sõna said ka kõik osalejad, välja arvatud Anastasija Sevastova, kes mängis parajasti näidisturniiril. Viimastel kuudel vaid treenimisele keskendunud sportlased tõdesid, et võistlusmänge oodakase väga ning kiiideti, et selline turniir korraldatakse.

"Nii tugevaid turniire ei toimu Eestis kuigi tihti, võib-olla ongi see üldse üks tugevamaid," kiitis Vladimir Ivanov.

"See on privileeg, et pärast nii pikka pausi saab mängida just kodupubliku ees," lisas Anett Kontaveit.

Pikka võistluspausi ei nähta üdini ebameeldivana, näiteks Kaia Kanepi tõdes, et oli pärast Austraalia lahtisi meistrivõistlusi väga väsinud ning tema jaoks tuli paus kindlasti kasuks, ta sai puhata ja rahulikult trenni teha. Kas aga tema karjäär ka järgmisel aastal jätkub, otsustab Kanepi selle aasta lõpus. "Praegu olen kindlasti viimaste aastate parimas füüsilises vormis," märkis Kanepi.

Mis tennisemaailmas Tallinna turniiri järel edasi saab, pole veel päris selge, sest see sõltub üldisest olukorrast maailmas. Kui koroonaviirus piisavalt taandub, peaks naiste turniirid algama 3. augustil ja meeste omad 17. augustil, kuid Ivanov esines suhteliselt sünge ennustusega, öeldes, et praegu tundub küll, et matšid lätlastega võivad jääda selle suve viimasteks võistlusmängudeks.