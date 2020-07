FOTOD | Ümber Eesti rullsuusatanud Mart Kevin Põlluste: peas on suur rõõm, kõik muud kohad valutavad 

"Peas on ikkagi suur rõõm," lausus Põlluste mõni minut pärast 1006 kilomeetri pikkust katsumust. "Teisel päeval natuke kahtlesin, kas otsus oli õige ja sai ette võetud õige asi, aga rõõm oli näha, kui palju see inimestele korda läks. Isegi üllatusin. Raja ääres oli kaasaelajaid, keda isiklikult ei tunne. Seda oli väga äge näha.

"Äge," kommenteeris ta lõpusirget. "Seda võiks ju veel olla. Eks natuke sai [katsumus] selle nimel ette võetud, et ka talvel pärga kanda ja linti puruks sõita. Loodan, et see kõik tasub ära."

Kas on praegu kehas mõni koht, mis ei valuta? "Ei ole. Selg on valus, käed on valusad, jalatallad on valusad. Võib-olla siis pea ei valuta, see on positiivne," vastas ta lõbusalt.