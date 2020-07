Kaardid: Rally Estonia vallutab ilmselt neli Eesti maakonda 

Rally Estonia korraldajad küsisid katastriüksuste numbrite põhjal Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt maaomanike andmeid. Kandisme küsitud katastriüksused kaardile (märgitud punasega), et saada ette eeldatav pilt, kus ajalooline MM-etapp ikkagi toimub. Selgub, et Rally Estonia korraldajad soovisid nelja maakonna katastriüksuste andmeid. Kui seni on võistlus alati toimunud Tartust lõuna pool, peamiselt Otepää ja Elva ümbruses, siis tundub, et seekord kihutatakse osa kiiruskatseid ka Tartu maakonna põhjaosas ja Jõgeva maakonnas.

Tartu maakonna põhja osa ning Jõgeva maakond.

„Mis tekitab siin rohkem tööd, on väiksemate teede puhul eramaade ja -teede olemasolu, kuna iga omanikuga (vald, Maanteeamet, RMK, eraomanik), tuleb personaalselt läbi rääkida ja selgitada plaan, millega antud lõigul tegeleda tahame,“ selgitas Rally Estonia teede eest vastutav võistluste juhi abi Urmas Roosimaa eelmisel nädalal Õhtulehele.