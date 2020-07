Pilk ajalukku: eestlase ajaloolise võidusõidu nurjas liiga väike rehvitagavara 

Eduard Klimberg läks starti oma Renault'l, mille toimetas Saksamaale laevaga. Tegemist oli oma aja kõige tähtsama võidusõiduga, nii kirjutas näiteks Eesti Autoklubi poolt välja antud ajakiri "Auto", et "Kõige mõjukamad välismaa autokonstruktorid on pealegi avastanud, et võidusõidud Nürburg-Ringil ületavad sõidukite katsetamise ja proovimise suhtes kõik teised võidusõidud". GP auhinnafond oli 102 000 saksa marka ning osalustasuks tuli maksta korraldajatele 300 marka, millest 100 marka said tagasi kõik, kes starti tulid.