VIDEOD | Jürgen Klopp edastas vallatule jalgpallimürakale isiklikud õnnesoovid 

Kohtumise järel Sky Sportsile joviaalset intervjuud andes viskas 38aastane Akinfenwa nalja, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp võiks talle WhatsAppis ühe kõne teha, et koos oma edukaid hooaegu tähistada.

"Halloo, suur mees, õnnitlused!" alustas Klopp videokõnet. "Olen kindel, et tegelikult oled sa oma taseme poolest olnud kogu aeg vähemalt esiliiga mängija ja nüüd viimaks oled sa seal. Hästi tehtud, väga võimas võit! Ma loodan, et isegi praegustel keerulistel aegadel saate te väärikalt tähistada."

Profikarjääri Leedus alustanud Akinfenwa on suurema osa oma mängumehe aegadest esindanud just Inglismaa tugevuselt teise ja kolmanda liiga klubisid. Wycombe'i meeskonnaga liitus ta nelja aasta eest ning on löönud 152 klubi eest peetud mängus 46 väravat.