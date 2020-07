Soome korvpalli superstaar Eesti vastu ilmselt ei mängi 

Kuigi NBA hooaeg peaks juuli lõpus edasi minema, viibib Markkanen juba mõnda aega kodumaal, kuna tema koduklubi Chicago Bulls nende 22 meeskonna sekka ei mahtunud, kes Orlandos meistritiitli nimel madistama hakkavad. See tähendab omakorda seda, et Markkanen peaks tagasi Ameerikasse minema alles detsembris, kui praeguste plaanide kohaselt algab uus hooaeg.

Ent Dettman ütles Soome rahvusringhäälinule, et Markkaneni suure tõenäosusega Eesti vastu mängimas ei näe. Küll on korvpallur ise kinnitanud seda, et kui olukord koroonarindel võimaldab ja mängud toimuvad, on ta koondise novembrikuistes EM-valikmängudes Gruusia ja Serbia vastu platsil.