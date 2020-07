Kas Eesti vollenaised ei peagi reisima Valgevene koroonakoldesse? 

Valikturniiri edasi lükkamise põhjused peituvad mõistagi koroonaviiruses, millega Valgevene jätkuvalt maadleb. Valgevene alaliidu kodulehekülje andmetel võtsid otsuse ühiselt vastu CEVi juhid ning Valgevene, Eesti ja Šveitsi esindajad. Eesti võrkpalliliidu avalike suhete ja kommunikatsiooni spetsialist Mariel Gregor ütles Õhtulehele, et meie alaliit valgevenelaste infot ei kinnita. Praegu tehakse endiselt tööd plaani järgi, et augusti lõpus sõidetakse Valgevenesse.

Valgevene koondise peatreener Denis Matvejev avaldas turniiri edasi lükkamise pärast aga nördimust. "Nägin, et naiste suhtumine treeningutesse on väga tõsine. Nüüd on meie eesmärk nihkunud kaugemale ja see on psühholoogiliselt keeruline, keegi ei võtnud seda uudist rõõmuga vastu," nentis Matvejev kodumaa meediale.