Kontaveit valmistub uuesti kohvrisse kolima: harjumine võtab ilmselt veidi aega 

Kontaveit astub 29. ja 30. juulil üles Tallinnas toimuval Merko Cupil, mis sisult on Eesti ja Läti tennise maavõistlus. Turniiri tase on vägev: lisaks Kontaveidile on kohal Kaia Kanepi (WTA 99.), Jürgen Zopp (ATP 552.), Vladimir Ivanov (ATP 738.), Jelena Ostapenko (WTA 41.), Anasstasija Sevastova (WTA 43.), Ernests Gulbis (ATP 162.) ja Karlis Ozolins (ATP 1133.). Koguni viis mängijat (naised ja Gulbis – toim) on kuulunud maailma edetabelis 15 parema sekka.