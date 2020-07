Mart Kevin Põlluste rullsuusatas ümber Eesti: „Kui raskeks läks, siis panin Smilersi „Mojito“ mängima, et tuju üleval hoida.“ 

„Selg on valus, käed on valusad, jalatallad on valusad, aga peas on suur rõõm,“ ütleb Eesti parim pikamaasuusataja mõni minut pärast katsumuse lõppu, kui pere ja sõbrad on esimese õnnitlusringi ära teinud. „Teisel päeval natuke kahtlesin, kas otsus oli õige ja sai ette võetud õige asi, aga rõõm oli näha, kui palju see inimestele korda läks. Isegi üllatusin. Raja ääres oli kaasaelajaid, keda isiklikult ei tunne. Seda oli väga äge näha. Füüsiliselt oli katsumus väga raske. Hommikuti olid alati kõige raskemad hetked. Kui olid päeva jooksul seisma jäänud, siis oli ka keeruline uuesti liikuma saada.“