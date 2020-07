Rally Estonia korraldajad: oleme esimesed, kellel on võimalus näidata, et spordiüritused pealtvaatajatega on võimalikud 

Kui eelmisel aastal tõi Rally Estonia kohale üle 50 000 pealtvaataja, kellest arvestatav osa oli mitmest välisriigist, siis tänavu ei saa koroonaviiruse pandeemia tõttu niivõrd suuri rahvamasse lubada.

Juba juuli lõpus on võimalik hakata piletitega tutvuma ning kindlaid plaane tegema, kuidas rallis osa saada.

"Piletid tulevad müüki kolme sammuna. Juuli viimasel nädalavahetusel paneme üles rallipassi komplektid ja programmid, mida on 16 erinevat. Nädal aega on tutvumiseks, et inimesed saaksid sõpruskonnas kokku leppida, kuhu soovitakse minna. Siis tulevad need müüki. Füüsiliselt hakkame neid kullerdama augusti keskpaigas. "Rallipassi, mis saab maksma 65 eurot, eest on võimalik kolme päeva jooksul nautida vähemalt viit kiiruskatset," selgitas Hõbe.

Aava sõnul on nii korraldajatel kui ka pealtvaatajatel kanda suur vastutus, et üritus õnnestuks.

"Peame meenutama, et oleme esimene WRC etapp pärast kriisi. Oleme esimesed, kellel on võimalus näidata, et spordiüritused pealtvaatajatega on võimalikud. Nii meil, korraldajatel kui ka pealtvaatajatel tuleb meeles pidada, et igaüks saab oma panuse anda, et üritus õnnestuks. Nii on meil võimalik tulevikus tagada see, et WRC etapp võiks korraliselt Eestis käima hakata," lausus Aava.

Mõistagi on paratamatult rohkem neid fänne, kes suurüritust kohapeal jälgida ei saa. Kuid erinevaid lahendusi püütakse pakkude kõigile.