Dorbekute dünastia pereema Maia: pidin teadma, et kodus ei tohi korvpalli teemat puudutada 

Teades Allanit, siis mingit nõu ta ei küsinud (Naerab.). Ikka tegi kõik ise. Mina olin tema kõrval ikkagi noor, 10 aastat oli meil vahet. Kui hakkasin treeneriks, siis pigem vaatasin mina, mida Allan teeb. Ta uuris väga palju kirjandust. Kuigi ise oli jalgpallur, siis teadis ta väga palju kõiki neid korvpalliasju. Uuris pidevalt ka venekeelset kirjandust, kuna valdas hästi vene keelt. Kui ta noor oli, siis tegi paljusid spordialasid korralikul tasemel - jäähokit, jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, kergejõustikku ja mida kõike veel. Kunagi keegi küsis Allani käest mingeid harjutusi ja ta ütles, et tee samu harjutusi nagu jalgpallis, need on kõik peaaegu üks ja sama (Muigab.).

Kui ma nüüd ei eksi, siis 15 tuleb ära, aga ma täpselt ei tea. 1984. aastal sündinud tüdrukud olid mul tublid ja tulime paaril-kolmel korral Eesti meistriks. Siis 1998, kus olid Mariann Adelbert ja Glenda Tamar, nendega sai samuti võetud kaks-kolm tiitlit. Vahepeal mõne grupiga jällegi edu ei tulnud. Mis mul veel on... no 15 tuleb kindlasti ära. Mäletan, et 1998. aastal tulin 1980. aasta tüdrukutega A-klassi meistriks ja kolm tundi hiljem ka naiste meistriks. Ühel päeval kaks kulda, see oli päris kõva sõna.

Su pojad Karl-Peeter, Erik ja Martin on kõik jõudnud Eesti mõistes korvpallis väga kõrgele tasemele. Arvestades, kes on nende isa ja ema, siis kas eksisteeris üldse mingi väikenegi variant, et nad korvpalliga tegelema ei hakka?

See oli nii loomulik käik, et seal isegi polnud midagi mõelda (Naerab.). Karl on kaks aastat Erikust vanem ja kui Karl hakkas mängima, siis Erik tegi temaga koos trenni. Kui mõnda vana pilti vaadata, siis Erik oli muidugi väike nende 1980. aasta poiste kõrval. Aga see oli loomulik käik küll, et nad hakkasid isa karmi käe all korvpalliga tegelema. Ja Martin, see poiss elas spordisaalis. Martin oli mul nii hea poiss, et temaga polnud üldse mingit probleemi. Temal oli võrreldes teistega pall juba varakult väga käe sees.

Emal on kindlasti keeruline vastata, aga kes poegadest on Sinu hinnangul korvpallis olnud kõige andekam?

Kui võtta eelduste järgi, siis Erik oli see kõige talendikam. Martin on teistsugune, rohkem tagamängija tüüp. Karl oli töömees. Talenti ega kasvu väga polnud, aga ta tegi kõvasti tööd ja sai oma asjad platsil tehtud.