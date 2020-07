FOTOD | Norra rallitäht alustas järgmise hooaja rehvide testimist 

Norra rallisõitja Andreas Mikkelsen testib sellel nädalal Sardiinias järgmise hooaja rehve. Teisipäeval katsetati Pirelli kruusarehve ja kolmapäeval on Mikkelseni masina all asfaltkattele mõeldud tooted.

"Ligikaudu 80 protsenti võistlustest sõidetakse kruusal. Õnneks on teed, mida testides kasutame, ühed nõudlikumad maailmas," ütles Pirelli rallisunna juht Terenzio Testoni.

Kruusakatsed viidi läbi teedel, mis olid varem kasutuses Sardiinia WRC-etapil. Suureks väljakutseks on ka enam kui 30-kraadine kuumus.

"Oluline on töötada süstemaatiliselt, et saaksime edasiminekut täpselt mõõta. Alustame varem testitud ja usaldusväärse rehviga, pärast mida sõidame erinevate prototüüpidega. Siis näeme, kuidas saaksime jõudlust ja vastupidavust suurendada. Ülesanne on eriti keeruline, sest teeolud ja haarduvus muutuvad rallietapidel pidevalt," kirjeldas Testoni testimist.