Guardiola sõnul ei pea eurosarjade keelust pääsenud City millegi eest vabandama. Mourinho: see tsirkus peab lõppema 

Rahvusvaheline spordiarbitraaž teatas nädala alguses, et nad tühistavad UEFA poolt Manchester Cityle määratud kaheaastase eurosarjade keelu. Teiste suurklubide peatreenerid, sealhulgas Liverpooli loots Jürgen Klopp ja Tottenhami juhtid Jose Mourinho, on pannud kahtluse alla UEFA reeglite selguse.

"Mulle meeldib järjepidevus ja selgus... Mulle ei meeldi kahtlused," ütles Mourinho. "See on ainus, mis mind häirib. Minu arvamus finantsilise ausa mängu (FFP) kohta ei muutu, nagu ka minu arvamus videokohtunike kohta."

"Kui ma mõni aasta tagasi ütlesin, et mulle see kontseptsioon meeldib, siis see kontseptsioon meeldib mulle. Mulle ei meeldi selle tõlgendamine," jätkas ta. "Finantsilise ausa mänguga on sama asi. Ma ütlen, et selle peaks ära lõpetama ja mitte seepärast, et ma pole nõus põhiprintsiibiga. Ma pole nõus selle tsirkusega."