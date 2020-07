Soome ja Läti meeskondi survestatakse koroonakriisi tõttu Venemaale kolima. Kalev/Cramo mänedžer: meiega pole sellest veel juttu olnud 

Venemaal levib koroonaviirus jõuliselt edasi ja eilegi tuvastati riigis üle 6000 uue nakatunu. Sellega ollakse maailma üks suuremaid haiguskoldeid, mistap on riiki reisimine raskendatud.

Juhul kui hokiliiga KHL peaks kinnitama, et väljaspool Venemaad asuvatel võistkondadel pole võimalik sarjas mängida, siis Soome meedia sõnul kavatsevad Läti hokitiim Riia Dünamo ja Hiina klubi Kunluni Red Star kolida Moskva regiooni. Nende allika väitel survestab liiga ka Helsingi Jokerite meeskonda, et nad mängiksid oma kodumängud Peterburis.

Alates sellest hooajast klubis mänedžeri positsiooni üle võtnud mehe sõnul tuleb taotlusted teha juba praegu. Keeruliseks teeb olukorra see, et keegi ei tea, milline on seis koroonaviirusega kahe nädala või kuu pärast.