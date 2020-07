Pesapallurit kahtlustatakse kaheaastase tüdruku vägistamises ja mõrvas 

Peagi selgus, et surma põhjuseks oli neeruarteri purunemine, mille põhjustas seksuaalne väärkohtlemine ja peamiseks kahtlusaluseks on 39aastane Sergio Mitre, kes on varemgi seadusega pahuksis olnud. Mullu ründas ta Mehhiko hotellis oma elukaaslast, kuid hiljem süüdistustest loobuti.