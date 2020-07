Kümnevõistluse maailmarekordiomanik kutsus Kylian Mbappe sprindiduellile 

Olgu siinkohal öeldud, et Mayeri 100 meetri rekord on niivõrd võimas kui 10,50.

"Ma ei proovi tingimata väita, et Kylian ei tee mulle ära. Aga tal pole päris sprinterite vastu mitte kunagi šanssi. Arvan, et ta on kaugel sellest. Kuid ehk tõestab ta mulle siiski vastupidist," lisas Mayer naerdes.