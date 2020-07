Ogier jätkab WRCs suure tõenäosusega ka järgmisel aastal 

36aastane prantslane oli varasemalt kavatsenud tänavuse hooaja järel karjääri lõpetada, kuid koroonaviiruse levikust tingitud olukord on ta meelt muutnud. Seega tahab ta veel ühe aasta sarjas kaasa lüüa. Kuigi lepingupikendus Toyotaga pole veel ametlik, siis usutakse, et see on ainult vormistamise küsimus. Seda, et Ogier meeskonnas jätkab, kinnitas ka tiimi boss Tommi Mäkinen.