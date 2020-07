Korvpall VIDEO | Luka Doncic sai treeningul hakkama uskumatu viskega Ohtuleht.ee , täna, 21:21 Jaga: M

Luka Doncic. Foto: AFP/Scanpix

Korvpallistaar Luka on koos Dallas Mavericksiga valmistumas NBA hooaja jätkumiseks. 21aastane sloveen on viimasel ajal leidnud aega, et harjutada ka erinevaid trikiviskeid.