Liverpool kaotas haruldaste eksimuste tõttu Arsenalile ja minetas punktirekordi võimaluse 

"Olen mõne asja pärast pettunud ja vihane, aga mäng oli hea," vahendab Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi sõnu BBC. "Suhtumine oli hea, aga tegime pausi ja kaotasime seetõttu mängu. See on jalgpall. Mõned on üllatunud, et need kutid on inimesed, aga mina pole. Aeg-ajalt pole nad perfektsed."