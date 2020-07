FOTO | „Muhe habemik“ Harden sattus maskiskandaali 

Hardeni mask kutsus esile vastakaid reaktsioone. Ühelt poolt nähakse korrakaitsjate toetamises ka positiivseid külgi, kuid et lisaks politsei toetamisele seostatakse maskil olevat "peenikese sinise joone" motiivi ka paremäärmuslike rühmitustega, on meest kõvasti hurjutatud.

"See võhiklikkus on üle mõistuse. Kas tahtmatult või mitte, kuid James Harden ja Houston Rocketsi sotsiaalmeediatiim on levitanud fašistlikku ikonograafiat. Igal juhul on see üks paras p**k," kurjustas üks korvpallifänn.