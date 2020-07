GALERII | 7 VÕTIT | Avapoolajal võimalusi raisanud Paide lagunes Kalju vastu teisel poolajal 

"Muidugi jääb kripeldama see, kuidas me kastis lasime Natkhol keerata. Muidugi oleks saanud paremini mängida ka standardolukordade ajal, seal jäime võib-olla jälle magama," sõnas Zahovaiko.

"Meie eesmärk on alati kolm punkti, teisiti me ei mõtle. Seega on meil pea püsti, nukrutsema me ei hakka. Selle lahingu me kaotasime, kuid juba on tulemas uus väga huvitav lahing," lisas Zahovaiko.