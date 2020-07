Jalgpall MMil ootamatult seksisümboliks kerkinud Islandi hurmur: mult manguti isegi spermat! Ohtuleht.ee , täna, 22:08 Jaga: M

Ilus mees on alati nõutud: Rurik Gislason MMil. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Islandi jalgpallikoondis murdis end 2018. aasta MMil paljude inimeste südamesse ning väikeriigi vutimeeste kuulsus ulatus igasse maailma otsa. Kõige enam pälvis tähelepanu vahetusmees Rurik Gislason, kes on nüüd aga avaldanud, et see tähelepanu võis olla ka päris ebameeldiv.