Ott Tänak: kõige mõistlikum oleks, kui Rally Estonial tulevad raja äärde vaid kohalikud Eesti fännid 

Autoralli MM-sarjas viiendat kohta hoidev Ott Tänak leiab, et tänases olukorras oleks kõige mõistlikum, kui raja äärde tuleksid vaid kohalikud Eesti fännid ja ülejäänud maailma eest hoolitseks promootor.

"Muidugi ma oleksin soovinud osaleda kõikidel ära jäänud etappidel, kuid tänases situatsioonis peame olema pigem rahul, et suudame olukorraga harjuda ja õpime edasi minema. Eesti on väike koht ja meie seis on võrreldes muu maailmaga suhteliselt hea ning seetõttu on rallide ära jätmine täiesti arusaadav. Suured võistlused ei lähe lähiajal vanamoodi edasi ja seepärast tuleb kohaneda ja minna edasi uutmoodi."

Hiljuti osalesid Eesti autoralli meistrivõistluste sarja kuuluval Viru rallil, kus saavutasite Hyundaiga ametlikult oma esimese võidu. Millise mulje jättis auto kiiretel kruusateedel ja kui palju erineb see sinu eelmisest autost, mis näitas end väga heast küljest just sellistel teedel?

"Võrrelda kahte autot ei ole sellisel kujul võimalik, aga pausi ajal oleme palju analüüsinud ja kõvasti tööd teinud. Ma usun, et oleme edasi liikunud, aga kas piisavalt, seda näeb siis, kui päris võistlused jälle peale hakkavad."

Eesti sai õiguse korraldada 33. riigina maailmameistrivõistluste etapp ning septembri alguses jõuab rallimaailma koorekiht Lõuna-Eestisse. Kui suur võimalus see meie väikesele riigile on ning mida tähendab sulle maailmameistrina kodupubliku ees kihutamine? Kas tunnetad seetõttu ka teatavat lisapinget?

"See, et Eestist saab peale viirusepuhangu algust esimene riik, kes MM-etapi korraldab, tekitab lisaks minule ka paljudele teistele inimestele kõvasti pingeid. Nüüd tuleb kõik väga hästi läbi mõelda, kuidas hooaeg ohutult uuesti käima lükata. Rally Estonia meeskond ei teinud kindlasti oma elu lihtsaks, kui nad aasta alguses paariks kuuks käigu välja võtsid, aga tekkinud olukord tõestabki, et käik peab koguaeg sees olema.