Kergejõustik Eesti karikavõistlustel stardivad mitmed kohalikud tipud, teiste seas ka Balta, Mägi ja Nazarov Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 09:02

Ksenija Balta 2019. aasta kergejõustiku Eesti Meistrivõistlustel Foto: Stanislav Moshkov

Pühapäeval, 19. juulil peetakse Tallinnas Kadrioru staadionil Eesti karikavõistlused täiskasvanute ja noorte arvestuses. Stardis on mitmed meie tipud ja tulevikulootused nagu Ksenija Balta, Rasmus Mägi, Martin Kupper, Karl Erik Nazarov, Kreete Verlin, Õilme Võro jt. Kokku on oodata ligi 420 võistlejat 35 klubist.Tihedat konkurentsi võib oodata sprindidistantsidel. Meeste 110 m tõkkejooksus on starti oodata sel hooajal häid tulemusi näidanud Keiso Pedriksit (Tallinna SS Kalev), Johannes Treielit (KJK Saare) ja Jakob Ristimetsa (Tartu Ü. ASK). Naiste tõkkedistantsil on põnevat duelli oodata Diana Suumanni (Tartu Ü. ASK) ja Kreete Verlini vahel (SK Fortis).Tõketeta staadionisirgel on naistest stardipakkudel Eesti selle distantsi rekordiomanik Ksenija Balta, konkurentsi pakuvad Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ja Karoli Käärt (Audentese SK). Meeste 100 m jooksus võib põnevat heitlust oodata Karl Erik Nazarovi (Audentese SK), Henri Saia (SK Altius) ja mitmevõistleja Hans Christian