Vormel 1 legendid kritiseerivad Lewis Hamiltoni. Endine maailmameister: soovin, et poliitikat ei segataks sporti 

1978. aastal vormel 1 maailmameistrivõistlused võitnud Mario Andretti imestab, miks Mercedes võõpas rassismi vastu võitlemiseks auto mustaks. "Ma väga austan Lewist, kuid mu meelest on kogu maailm teda alati hästi vastu võtnud ja kohelnud. Motospordis pole nahavärvil tähtsust. Koht tuleb tulemustega välja teenida ja tingimused on kõigile samad," leidis 80aastane Andretti.

"Soovin, et poliitikat ei segataks sporti," jätkas Andretti. Temaga on sama meelt sir Jackie Stewart. 81aastane kolmekordne maailmameister ütles ajalehele Good Morning Britain, et Hamiltoni tegevus jätab mulje, on rassism on suurem probeem, kui ta seda tegelikult on.

Varasemalt on Hamiltoni tegevust kritiseerinud ka 89aastane Bernie Ecclestone. Endine vormel 1 sarja kommertsõiguste omanik ütles paar nädalat tagasi, et ta ei poolda Black Lives Matteri proteste.

"Näen, kuidas paljud inimesed lähevad kaitseasendisse. Nad ütlevad, et kõigi elu on oluline ja valgetel eludel on ka tähtsus. Kuid me ei eita seda," ütles Hamilton pärast Steiermarki võistlust.