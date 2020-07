Rain Veideman läbilöögist Itaalias: alguses öeldi mulle numbri järgi, et pane särk püksi, aga nüüd suheldakse juba nimepidi 

See on ikka kohutav, mis seal toimub. Ma ei mäletagi, kas see oli sel hooajal või eelmisel, kui kõikide klubide bossid said kokku ja otsustati, et keegi pole nõus mängima, kui kohtunikke välja ei vahetata. Nõuti kohtunikele mingitki koolitusprogrammi, mille alusel nad saaksid õppida, sest see on täiesti hullumeelsus, mis seal toimub.

Aga siis öeldi, et pole professionaalseid kohtunikke kusagilt võtta ja peate leppima sellega, mis on. On kohe näha, kui mõni Serie A kohtunik tuleb mängu vilistama, see on hoopis teine (tase). Ja võõrsil mängides on raske võita kui just selle liiga tippsats pole, sest sel juhul hoitakse ikkagi tippe. Aga kui kaks enam-vähem võrdset keskmikku mängivad, siis külla sõitval tiimil pole põhimõtteliselt mõtet tosse jalga pannagi.

Kas mitu aastat esiliigas pallimist pole Sind kergitanud Itaalia meistriliigatiimide huviorbiiti?

No jutte on olnud, aga konkreetseks pole asjad läinud. Tahaks selle ära proovida, siis oleks süda rahul.

Kas Itaalia kõrgliiga ongi Sinu unistuste mängupaik või on selleks mõni muu Euroopa tippliiga?

Mul sellist unistust polegi. Tahaks lihtsalt ennast proovile panna. Mis ma ikka unistan, et tahaks sinna või sinna jõuda? Pigem on mul see mõte, et soovin nii kaua kossu mängida, kuni jalad vastu peavad. Ütleme nii, et selle poisiga (Viipab oma vasaku jala suunas) on kossu teha ikka päris keeruline.

Kas see vasak jalg on Sul ainus suurem füüsiline probleem, mis endast märku on andnud?