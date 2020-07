Magnus Kirt saab juurde kõva konkurendi: Pekingi MM-hõbe naaseb pikast võistluskeelust 

Abdelrahmani kinnitas, et on süütu ja tema sõnul võis aine sattude tema organismi arstide määratud toidulisandist. Mees kaebas otsuse edasi rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), kuid nemadki ei andnud talle õigust.

20. juulil saab mehe keeld läbi ja tema endise treeneri Petteri Piironeni sõnul võib meest peagi võistlemas näha. "Ihab saatis mulle enne Lõuna-Aafrika laagrit sõnumi ja küsis, kas saaksin teda aidata," rääkis Piironen Soome rahvusringhäälingule. "Vastasin talle, et tänan pakkumise eest, kuid ilmselt mõistate, et ma ei saa teiega enam koostööd teha."

Piironeni käe all viskas Abdelrahman 2014. aastal seni kehtiva Egiptuse rekordi 89.21, aasta hiljem võitis egiptlane tulemusega 88.99 Pekingi MMil hõbemedali. 2016. aasta suvel dopinguga vahele jäämise järel lõppes ka meeste koostöö.

Treeneri sõnul nägi ta Abdelrahmanit Lõuna-Aafrika Potchefstreami laagris, kus igal talvel treenivad maailma parimad odaviskajad. Soomlase sõnul on keelust naasnud atleet võtnud eesmärgiks hea esinemise 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel.

"Vaatasin eemalt mõnda viset. Ta viskas enamasti üksi. Pärast dopinguga vahelejäämist ei leia ta endale sõpru," selgitas Piironen, kelle sõnul kandusid mehe visked treeningul üle 85-meetri joone. Arvestades, et mehe viimasest võistlusest on möödas neli aastat, siis on tegu väga tähelepanuväärse vormiga.