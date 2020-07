PUUST JA PUNASEKS | Mis on veel mängus Euroopa suurliigades 

Lootusetu see pole, sest viimasest kahest Juventuse ja Lazio omavahelisest mängust on võitjana väljunud just pealinna klubi. Atalanta ja Interi kahjuks räägib asjaolu, et omavahelistes mängudes Juventusega on edukam olnud Torino klubi, mistap nendega samadele punktidele jõudmisest tiitliks piisav ei ole.