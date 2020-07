Soome ralliäss: olen kindel, et jätkan kihutamist ka järgmisel aastal 

"Mõistagi oleks hea, kui saan ka järgmisel aastal sõita. Praegune olukord pole kuigi stressirohke, sest esimesed rallid läksid küllaltki hästi ning millegi lolliga me hakkama ei saanud. "Ma ei tunne, et nad tahaksid must lahti saada. Olen kindel, et jätkan ka järgmisel aastal, aga seda sel juhul, kui hooaja lõpp hästi läheb ning M-Sport lööb jätkuvalt kaasa," lausus Lappi.