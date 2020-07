20aastane Hollandi tõkkejooksja püstitas võimsa rahvusrekordi 

Noor tõkkesprinter on teinud tänavu tõelise arenguhüppe, sest kui kaks nädalat tagasi viis ta isikliku rekordi 54,47ni, siis mullu oli tema tippmark veel Doha MMil joostud 55,32.

Alla 23aastaste Euroopa kõigi aegade tabelis kerkis Bol neljandale kohale, ent hollandlanna usub, et kui ta saaks joosta suurel võistlusel heal tasemel konkurentidega - täna võistles ta kahekesi -, siis võiks ta veelgi kiiremaid aegu näidata.

See peaks juhtuma, kui staadionil on palju rahvast ning konkurents on tugev," lausus atleet Euroopa kergejõustikuliidu kodulehel avaldatud intervjuus.