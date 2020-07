Eesti triatleedi hooaeg on südameprobleemide tõttu ohus: minu jaanipäev algas EMOs 

"Homme toimub Valga triatlon, mis ühtlasi on ka Eesti meistrivõistlusteks. Mõni kuu tagasi oli salaplaan teha hooaja avastart just Valgas," kirjutas Kotšegarov sotsiaalmeeldias.

"Kahjuks olid mu kehal teised plaanid ja hooaeg on hetkel küsimärgi all. Olen juba mitu kuud vaevelnud jalavigastusega. Sama vigastus, aga teisel jalal lõppes paar aastat tagasi lõikusega. See kord proovin sama skalpelli otsa mitte astuda."