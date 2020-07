Tippsportlased nõuavad olümpiaharta muutmist: Black Lives Matter ja vikerkaarelipp on osa inimõigustest 

"Isiklikult arvan, et peaksime tegema vahet poliitilise protesti ja inimõiguste kaitse vahel. Minu jaoks ei ole Black Lives Matter poliitika, see puudutab inimõigusi. Sama kehtib ka vikerkaare lipu kohta," ütles ROK-is Rootsit esindav Stefan Holm.

Sportlased loodavad, et muudatused jõustuvad juba enne järgmise aasta Tokyo olümpiamänge. "Siiski on rumal kiirustada, sest sellega on seotud nii palju emotsioone," lisas endine kõrgushüppetäht.

Temaga nõustub kolmikhüppe kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Christian Taylor. "See on osa meie inimõigustest. Meil peaks olema õigus rahumeelsele protestimisele. Näeme vormelisõitjat Lewis Hamiltoni teleris igal nädalal põlvitamas ja sellel on lumepalliefekt," selgitas ta väljaandele The Times. Mees juhib ka USAs tekkinud kergejõustiku organisatsiooni, mis võitleb sportlaste õiguste eest.