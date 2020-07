ROKi president: 1980. aasta Moskva olümpia boikoteerimine oli mõttetu 

Kuna Nõukogude väed tungisid Afganistani, siis otsutas Lääne-Saksamaa valitsus, sarnaselt paljudele muudele riikidele, boikoteerida 1980. aasta Moskva olümpiamänge. Praegusele ROKi presidendile tähendas see, et ta ei saanud lisa 1976. aastal Montrealis võidetud vehklemise meeskondlikule olümpiamedalile.

Bach tõdes Moskva olümpia avamise 40. aastapäeval, et boikotil polnud mingit poliitilist mõju. "Nõukogude armee viibis pärast mänge Agfanistanis veel üheksa pikka aastat. Sportlik boikott karistab ainult atleete ning jätab nad ilma olümpiakoondise edust ja rõõmust," vahendab väljaanne Inside the games mehe sõnu. ROKi juhi sõnul oli boikoteerimise ainus mõju see, et 1984. aasta Los Angelese olümpiaks käivitati käitemaksuboikott.