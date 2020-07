VORMELIRINDEL MUUTUSTETA: Hamilton tuli, nägi, võitis ja kordas Schumacheri rekordit 

Tegu oli mehele hooaja teise ja karjääri 86. etapivõiduga. Sealjuures oli see Hamiltoni kaheksas Ungari GP võit, millega ta tõusis legendaarse Michael Schumacheri kõrvale – vaid need kaks meest on suutnud ühel GP-l võidutseda kaheksa korda.

Bottas valas endale tuhka pähe. "Ausalt öeldes oli see minult väga halb sõit. Kaotasin stardis väga palju kohti ja see tegi sõidu keeruliseks. Võitlesin Maxiga, kuid enne sai võistlus läbi," nentis soomlane.

Taaskord olid väga nutused Ferrarid. Viiendalt kohalt startinud Sebastian Vettel kukkus sõiduga ühe koha ja tema kõrvalt alustanud Charles Leclerc langes sootuks esikümnest välja. Neljandana lõpetas etapi Racing Pointi sõitja Lance Stroll ja viiendana Verstappeni tiimikaaslane Alexander Albon. Tai lipu all võistleva Alboni lõppkoht on siiski löögi all ja ta meeskond Red Bull kutsutakse pärast võistlust kohtunike juurde, sest väidetavalt kuivatas tiim enne starti tema stardipositsiooni. See on reeglitega vastuolus.