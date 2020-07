Kui kodu polegi kindlus. Miks kisub Tammeka mängumasin Tamme staadionil kiiva? 

Tänavune hooaeg on koroonaviiruse tõttu olnud erandlik, sest koduses Premium liigas sai publik kohapeal mängudele kaasa elada vaid avavoorus ja seejärel alates juulist, kuid kodustaadioni efekt joonistub siiski välja. Kümnest meeskonnast kuus on vähemalt 50 protsenti oma punktidest teeninud just koduplatsil. Vastava tabeli tipus on Narva Trans, kelle kümnest punktist seitse ehk 70 protsenti on saadud kodumängudes.