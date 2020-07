VIDEO | MotoGP valitsev maailmameister sattus hirmsasse avariisse ning peab operatsioonile minema 

27aastane hispaanlane kaotas neli ringi enne lõppu tsikli üle kontrolli ning lendas teele. Marquez läheb teisipäeval Barcelonas operatsioonile. Kuna tänavune hooaeg on koroonaviiruse pandeemia tagajärjel äärmiselt tihe, pole selge, kas tiitlikaitsja tänavu sarja naaseb.

Hispaanlane ise jäi pärast õnnetust positiivseks: "Mõnel puhul ei lähe asjad nii, nagu loodetakse, kuid tähtsaim on tagasi püsti saada ning edasi minna. Loodan, et nautisite tagasitulekut! Lähen nüüd operatsioonile, luban teile kõigile, et tulen tagasi nii vara kui võimalik ning veel tugevamana," kirjutas Marquez sotsiaalmeedias.