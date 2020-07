VIDEO | Ameerika ralliässa auto süttis leekidesse ning hävis 

Subaruga kihutav USA piloot oli teinud võistlusele hea alguse, ent paraku oli ta sunnitud varakult katkestama. 36aastane Pastrana, kes on motokrossis X-mängudelt võitnud 17 medalit, loodab, et auto tehakse järgmiseks kihutamiseks korda.

"See on suur tagasilöök, kuna Davidit [Higgins] siin pole, siis oli mu eesmärgiks võtta võistlusest maksimum, nüüd läheb see raskeks," tõdes Pastrana.