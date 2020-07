AMETLIK: Ballon d'Or'i võitjat tänavu ei selgu! 

France Footballi toimetaja Pascal Ferre tõdes, et otsuse tingis eelkõige koroona levik, mille tõttu tänavust aastat varasematega võrrelda ei saa.

"Ballon d'Or'i võitja ei selgu esimest korda pärast 1956. aastat. 2020 auhinda välja ei jagata, sest pärast pikka arutelu leidsime, et see pole võimalik. Usume, et sellesse aastasse ei saa suhtuda kui normaalsesse," lausus Ferre.