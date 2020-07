M-Spordi rahaprobleemid teevad Lappi murelikuks: Rally Estonial pole mõtet meilt tippaegu oodata 

"Tiimis on praegu rahaga kitsas käes. See võis alati nii olla, kuid nüüd on see eriti esile tõusnud. Ralliprogrammi arendamine põhineb täielikult ettevõtlusel ja see on märtsi algusest alates pausil," nentis Esapekka Lappi portaalile rallit.fi.

Kui Hyundai ja Toyota rallimeeskonna on viimastel nädalatel pidevalt testinud ja läbinud esimesed võistlused, siis M-Spordi Ford Fiestad ootavad garaažides paremaid aegu.

"Ausalt öeldes ma pole isegi küsinud, miks me ei sõida. Usun, et rahaga on kitsas käes," tõdes 29aastane soomlane. Autoralli meistrivõistluse jätkuvad septembri alguses Rally Estoniaga, kuid Lappi kardab, et nad pole vähese testimise pärast võistluse esimesel päeval konkurentsis.