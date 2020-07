Surnuks kukkunud iluuisutaja traagiline elutee: sportlaskarjääri lõpetanud haigus ja töötamine striptiisitarina 

Nädalavahetusel kukkus 20aastane Jekaterina Aleksandrovskaja Moskvas aknast välja ja suri. Näitsiku sõbrad ja endised treenerid tunnistavad, et Aleksandrovskaja sattus peale sportlaskarjääri ootamatut lõppu depressiooni.

Peale karjääri ootamatu lõppu lagunes noore naise elu koost. Vene meedia andmeil oli ta sunnitud töötama striptiisiklubis, et ots otsaga kokku tulla. Tema lähedane sõber Veronika tunnistas, et Katja ei suutnud ennast leida.

"Siis tulid esimese haigushood. Ta saadeti uuringutele, kuigi pidanuks valmistuma nelja kontendi karikale," rääkis ta. "See oli Katja ja Harley jaoks oluline võistlus, kus nad tahtsid hästi esineda."

Kuid Katja rohkem treeningutele ei jõudnudki, sest kannatas epilepsiahoogude käes. Arstid ütlesid, et naine peab profispordi lõpetama. "Püüdsin teda ikkagi kutsuda esinema, kuid arstid veensid mind, et Katja peab lõpetama ja astuma uude ellu," lausus Hekalo. "Ta tahtis õppima minna ja ma ei kahelnud, et ta astub mõnda ülikooli."