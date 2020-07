Eesti võrkpallikoondise uus peatreener: olen mitme asja puhul mõnedes mängijates väga pettunud  

Robert Täht ja Timo Tammemaa ühinesid Poola kõrgliiga klubi Asseco Resoviaga ning koondisesse tänavu enam ei naase. Kui arvestada, et ka Ardo Kreek ja Renee Teppan tänavu koondisega ei liitunud, siis on Enardil käes teistsugused kaardid kui ta esialgu lootis, kirjutab ERR-i spordiportaal .

"Et minna lahingusse, peavad sõdurid selleks valmis olema. On tõsi, et olen mitme asja puhul mõnedes mängijates väga pettunud."