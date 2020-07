Juventus astus võiduga suure sammu tiitli suunas, Ronaldolt kaks rekordit 

Cristiano Ronaldo purustas ka kaks rekordit. Alates esmaspäevast on ta esimene mängija, kes on skoorinud vähemalt 50 väravat nii Inglismaa Premier League´is, Hispaania La Ligas ja Itaalia Serie A-s. Lisaks sellele on Ronaldo esimene mees pärast 1994/1995 hooaega, kes on 50 liigaväravani jõudnud kõigest 61 kohtumisega.