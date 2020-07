VIDEO | USA sprinter saavutas midagi müstilist, mida on varem suutnud vaid üks inimene 

22aastane USA sprinter Michael Norman tegi 100 meetri jooksus võimsa isikliku rekordi paranduse ja viis tippmargi uude kümnesse. Ajast 9.86 pole tänavu keegi väledamalt jooksnud ja ajaloos on temast kiiremini lipanud vaid 16 atleeti.

Normani rekord on seda müstilisem, et viimati läbis ta 100 meetrit 2016. aastal. Viimastel hooaegadel on ta panustanud pigem 200 ja 400 meetri läbimisele.