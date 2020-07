VIDEO | Phelps, hoia alt! Spordikaunitar Vonn näitas suurepärast bikiini- ja ujumisvormi 

2019. aastal tippsprodist taandnud Vonn näitas Instagramis, et hoiab ennast vormis ka peale erru minekut. 35aastane näitsik viskas selga bikiinid ja andis jälgijatele teada, et kavatseb oma kutsikast Bear'ist kasvatada olümpiasportlase.

Tõsi, lühikesel ujumisdistantsil suutis Vonn veel koerale ära teha, kuid võrreldes paari kuu tagusega on kutsikas teinud edusamme.

Lindsey Vonn ja tema hokimängijast elukaaslane P.K. Subban on viimased kuud veetnud oma Los Angelese kodus. Hokiliiga NHL teatas, et võistlusi jätkavad 24 parimat meeskonda. Kuna mehe koduklubi New Jersey Devils nende hulka ei kuulu, siis lõppes tema hooaeg enneaegselt.